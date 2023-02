EU vil samle nødhjælp til Tyrkiet og Syrien ved konference i marts

Konferencen holdes tidligt i næste måned i Bruxelles i samarbejde med tyrkiske myndigheder. Formålet er at ”mobilisere midler fra det internationale samfund for at støtte folk” fra begge de ramte lande.

- Ingen bør blive efterladt alene, når en tragedie som denne rammer et folk, lyder det fra Ursula von der Leyen.

De inviterede til donorkonferencen inkluderer ”EU’s medlemslande, omkringliggende lande og FN-lande”, oplyser kommissionsformanden.

Sverige, der i øjeblikket har EU-formandskabet, skal være med til at arrangere konferencen.