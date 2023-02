Italiensk morder fra mafia er anholdt efter 16 års flugt

Efter anholdelsen blev han stillet for en undersøgelsesdommer i Lyon, hvor man blev orienteret om den italienske arrestordre. Herefter blev han sat i varetægt.

Italiens indenrigsminister Matteo Piantedosi bifalder anholdelsen. Han siger, at den demonstrerer Italiens forpligtelse til at bekæmpe alle former for organiseret kriminalitet og lokalisere farlige flygtninge.

Det skriver Interpol i den meddelelse, hvor de oplyser om anholdelsen.

Ifølge den internationale organisation opererer ’Ndrangheta på samtlige kontinenter og har stærke forbindelser til kokainhandlen mod Europa fra Sydamerika.

Anholdelsen af Edgardo Greco er sket en uge, efter at italiensk politi oplyste, at det havde afviklet en ’Ndrangheta-mafiaring, der dominerer et stort område i det sydlige Calabrien.