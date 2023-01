Reuters har talt med Armin Papperger forud for et møde, som Tysklands nye forsvarsminister, Boris Pistorius, i nær fremtid skal have med topcheferne i Tysklands våbenindustri.

På mødet skal det drøftes, hvordan der kan fyres op under fremstillingen af ammunition og våben.

Der har været krig i Ukraine i næsten et år nu, og Tyskland og mange andre lande, herunder Danmark, har sendt våben og ammunition til Ukraines hær for at hjælpe med at stå imod det russiske angreb.

Det betyder, at der begynder at blive tomt i ammunitionslagrene rundt omkring.