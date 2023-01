Manuskriptforfattere af royale tv-serier som ”The Crown” kan godt begynde at spidse pennen til en 2023-sæson af den evigt boblende sæbeopera om det britiske kongehus.

Den 6. maj har kong Charles og dronningegemalinde Camilla kaldt til kroning med pomp og pragt i London. Allerede nu spekuleres der i, om det indleder et nyt og fredeligt kapitel i monarkiet. Eller om nogle familiemedlemmer vil spolere festen ved slet ikke at møde op. Eller måske endnu værre: ved at møde op.