Den viser, at der ikke er nogen tegn på en eksplosion på færgen ”Estonia”s skrog, og at der heller ikke er noget, der indikerer, at skibet skulle være kollideret med et andet fartøj.

Det skriver SVT.

Hullet blev opdaget i forbindelse med optagelserne til dokumentaren ”Estonia – fundet, der ændrer alt” fra 2020 om ulykken. Den har førte til nye spekulationer om årsagen til, at skibet forliste mellem Sverige og Estland.

I 1997 udkom den første havarikommission med en konklusion. Her lød den officielle forklaring, at skibet kæntrede på grund af en løsreven bovport. Høj vandstand den pågældende septembernat betød, at der flød vand ind på bildækket, hvilket gjorde skibet ustabilt i en grad, så det endte med at kæntre og synke. Inden for en time sank det store skib til bunds.