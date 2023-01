Grækenland vil fordoble grænsehegnet til Tyrkiet

Ifølge de græske myndigheder lykkedes det anholde cirka 1500 formodede menneskesmuglere.

Menneskerettighedsgrupper har beskyldt Grækenland og EU for ulovligt at sende migranter tilbage til Tyrkiet.

Den græske regering har omvendt beskyldt Tyrkiet for at give migranter to valg: Enten at vende tilbage til Syrien og andre lande. Eller ulovligt at krydse ind i Grækenland.

Politiet i hovedstaden Athen oplyste fredag, at det har slået til mod en bande. Dens medlemmer mistænkes for at have transporteret 150 migranter fra grænsen ved Evros-floden ind i Grækenland.

Nogle bandefolk havde malet en lastbil rød, så den lignede en brandbil. Her blev migranterne skjult.

De anholdte havde ifølge politiet håbet på, at den røde lastbil ikke ville blive standset af de mange patruljer, der er på hovedvejen mellem grænsen og det vestlige Grækenland.