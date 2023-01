De tæller en oppositionsleder, en journalist og sidste års modtager af Nobels fredspris. Fællesnævneren for dem alle er, at de inden for den seneste måned er blevet stillet for en domstol på grundlag, der er bredt kritiseret for at være »politisk motiverede«.

Dermed fungerer de også som de nyeste eksempler på, at Belarus’ præsident, Aleksandr Lukasjensko, strammer grebet yderligere om magten, og at truslen om fængsel lurer bag døren, hvis man udfordrer eneherskeren.