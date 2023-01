Boris Johnson vil skrive en bog om sine år i Downing Street

De kommende memoirer med fokus på årene 2019 til 2022 har endnu ikke nogen titel, og det er også uklart, hvornår den skal være færdig. Men ifølge Harper Collins bliver det en ”en bog som ingen anden”.

Det er ikke officielt meddelt, hvor meget Johnson er blevet tilbudt for sine erindringer, men ifølge dagbladet The Guardian er beløbet omkring en million pund - omkring 8,4 millioner kroner.

Johnson trådte tilbage i begyndelsen af september, efter at en lang række af hans ministre havde taget deres afsked i protest mod en række skandaler. Det drejede sig først og fremmest fester i Downing Street, mens hele landet var under streng nedlukning under covid-19 pandemien.