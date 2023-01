Rusland: Russisk jagerfly har afskåret et tysk Orion-fly over Østersøen

fra den russiske Østersøflåde var det et SU-27 kampfly, som sporede det tyske fly nær den russiske grænse, og som blev sendt op for at eskorterede Orion-flyet ud over Østersøen. Det oplyser det nationale russiske forsvars kontrolcenter.

- Den russiske reaktion blev udført i nøje overensstemmelse med internationale regler om anvendelse af luftrum over neutrale farvande - uden at krydse flyruter og uden farlig flyvning tæt på et fly fra en anden stat, skriver det russiske udenrigsministerium.

Episoden fandt sted, kort tid efter at den tyske forsvarsminister, Christine Lembrecht, trådte tilbage.