Sverige vil opsende satellitter nord for polarcirklen

- Det er et stort øjeblik for Europa og for Europas rumfartsindustri. Vi får en ny vej ud i rummet. Det er præcis den infrastruktur, vi har behov for af hensyn til innovation og muligheden for at udforske rummet, siger Ursula von der Leyen.

Det er forventningen, at de første opsendelser vil kunne ske fra begyndelsen af 2024. Dermed får EU bedre mulighed for at have egne satellitter i rummet.

I dag har omkring ti lande i verden kapaciteten til at opsende satellitter. Derfor vil de nye muligheder få betydning for EU-landene, som hidtil har skullet sende satellitter op fra Fransk Guyana.