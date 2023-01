Franskmænd samles til ceremoni for ofre for Charlie Hebdo-angreb

Magasinets direktør Laurent Sourisseau begrunder selv beslutningen med, at Charlie Hebdo gerne vil vise sin støtte til de protester, der foregår i Iran.

Der har været protester i Iran siden september sidste år. Her mistede en ung kvinde på 22 år livet, efter at hun var blevet anholdt af landets moralpoliti.

Hun skal være blevet anholdt, fordi hendes hijab ikke dækkede hendes hår godt nok. Moralpolitiet er blevet anklaget for at påføre den 22-årige kvinde så store fysiske skader, at hun døde.

De nye tegninger fra Charlie Hebdo har ført til, at Irans udenrigsministerium torsdag besluttede at lukke et fransk forskningsinstitut, som ligger i Irans hovedstad, Tehran.

Ministeriet understregede også, at lukningen kun var første etape.