I bogen, der på dansk får titlen ”Reserven”, fortæller Harry desuden, at både han og hans bror, prins William, ikke ønskede, at deres far, Charles, der dengang havde titel af prins, giftede sig med Camilla Parker Bowles i kølvandet på prinsesse Dianas død.

Charles og Camilla blev gift i 2005.

Det er tidligere kommet frem, at prins Harry i selvbiografien også omtaler en konfrontation med sin bror. Harry hævder, at det endte med, at William gik fysisk til angreb på ham.

Konfrontationen skal være sket hjemme hos prins Harry i London i 2019. Ifølge Harry kaldte William hertuginde Meghan, som er Harrys hustru, for ”besværlig, uhøflig og ubehagelig”.

Det er ventet, at prins Harrys bog vil forværre forholdet mellem ham og resten af den britiske kongefamilie.