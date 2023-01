Tysklands udenrigsminister: EU må have flertalsafgørelser

- EU må være i stand til at handle effektivt og hurtigt, pointerer den tyske udenrigsminister, som er fra miljøpartiet De Grønne.

Hun tilføjer, at EU-landene ofte ikke engang er i stand til at forfatte en pressemeddelelse, fordi de ikke kan nå til enighed om den samme formulering.

Baerbock pointerer samtidig, at Tyskland er ved at undersøge, hvordan det kan hjælpe Ukraine yderligere med at beskytte deres befolkning og dets infrastruktur.

- Et tegn på tøven i Europas vilje på dette område, vil blive udnyttet af Moskva, siger hun.