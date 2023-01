Bare en halv time inde i 2023 må Kyiv forsvare sig mod angreb

Angrebene har ramt to distrikter i Kyiv, men der er indtil videre ikke forlydender om dræbte, oplyser Vitalij Klitsjko.

Det drejer sig om Holosijiv-distriktet og Sjevtjenkiv-distriktet, skriver Klitsjko, til et billede, han har delt af angrebene.

Billedet viser blandt andet en Volkswagen Passat, som er blevet ramt på kølerhjelmen af et vragstykke fra et missil.

Angrebene kommer, efter at Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, kort inden årsskiftet sagde i en tale, at ukrainerne ville blive ved med at kæmpe, indtil de var ”sejrende”.