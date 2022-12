»Det valg, om at trække sig, betyder også, at han vil blive husket for, at han var realistisk om, at han var for træt og for gammel til at være pave,« siger Niels Engelbrecht.

Han peger dog på, at en andet forhold også kan have haft betydning for den tidligere paves beslutning om at trække sig.

»Året inden paven abdicerede, kom det frem, at hans assistent havde lækket flere af pavens breve til medier, og det tror jeg også har spillet ind i pavens ønske om at trække sig. Det har givetvis været en stor smerte at blive svigtet af en nær medarbejder, som han havde tillid til,« siger Niels Engelbrecht.

Pave Benedikt XVI med det borgerlige navn Joseph Ratzinger blev valgt som pave i 2005.