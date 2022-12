30/12/2022 KL. 12:36

FE-chef ude med nye helbredsoplysninger om Putin: »Bemærkelsesværdigt,« vurderer tidligere chefanalytiker i FE

I et opsigtvækkende interview fortæller FE-chef med ansvar for Rusland, at Vladimir Putin ifølge efterretningstjenestens oplysninger modtog behandling for kræft i foråret, og at behandlingen kan have givet den russiske præsident storhedsvanvid.