Der er dog tale om et noget overfladisk signal, understreger de begge. For fra både Ukraines og Ruslands side har man hidtil opstillet meget strenge krav for, hvad der skal være opfyldt, før en diplomatisk løsning på krigen kan komme på tale.

Præsident Volodymyr Zelenskyj og Ukraine har opstillet 10 krav til Rusland, som bla. indbefatter en fuldstændig tilbagetrækning fra ukrainske territorier - inklusiv Krim-halvøen, som Rusland annekterede i 2014. Derudover vil ukrainerne have Rusland til at betale krigsskadeserstatning og lade alle mistænkte krigsforbrydere retsforfølge.

Rusland og præsident Vladimir Putin har til gengæld krævet, at Ukraine anerkender Ruslands annektering af Krim samt de fire ukrainske regioner Kherson, Zaporizjzja, Luhansk og Donetsk, som Rusland officielt annekterede ved en stærkt kritiseret folkeafstemning i september.

»De står ekstremt langt fra hinanden. Altså helt vildt,« forklarer Flemming Splidsboel:

»Ukraine kan jo ikke på nogen som helst måde acceptere at afgive det territorium, som Rusland har taget og kræver. Det ville være helt ødelæggende for Ukraine. Og overfor vil Putin have svært ved at slippe afsted med mindre, end han har taget og kræver nu.«

Han henviser til, at Vladimir Putin har gjort det ulovligt jvf. den russiske forfatning at afgive territorium. Og siden de forskellige annekteringer opfattes de ukrainske regioner i russisk optik som en del af Rusland.

»Så grundlæggende er de meget langt fra hinanden. Meget af det handler om at virke som den part, der gerne vil forhandle, men man har nogle krav, som man egentlig godt ved er urealistiske. På den baggrund er det også forholdsvist nemt at spille ud med, for man bliver ikke fanget af noget, når man ved, at den anden part aldrig vil tage imod det,« siger Splidsboel.

Hverken han eller Claus Mathiesen ser derfor, at Ukraines nylige åbenhed overfor fredsforhandlinger ændrer noget væsentligt på udsigterne til fred.

»Nej, vi kan ikke sige, vi er kommet tættere på en løsning. I det hele taget står vi ret meget samme sted, som vi gjorde, da krigen begyndte for 307 dage siden. Vi er ikke blevet klogere på, hvordan den her krig ender.«

Claus Mathiesen tilføjer:

»Hvis man skal pege på noget, så kan man sige, at det her giver et indtryk af, at begge parter ikke er blinde for, at forhandlinger på et tidspunkt bliver nødvendige. Det er selvfølgelig ikke uvæsentligt. Men jeg tror ikke på nogen som helst realiteter i det, vi ser nu.«

Og så til det helt store spørgsmål. Hvad skal der til for, at parterne nærmer sig og begynder at lempe på sine ultimative krav? Flemming Splidsboel ser særligt ét scenarie, som Danmark, Vesten og det internationale samfund er nødt til at være beredt på.

»Lige nu er Rusland og Ukraine som to boksere, der står henne i hjørnet i en boksering og banker løs på hinanden. På et tidspunkt kunne det være, at den ene part vælter omkuld og bliver nødt til at overgive sig. Vi skal være forberedt mentalt og politisk på, at der kan komme et kollaps et sted. Eksempelvis hvis Rusland formår at indtage Kyiv i en ny offensiv, eller interne kræfter i Rusland kupper Putin,« siger han.

Han understreger, at der aktuelt ikke er nogle tegn på, at nogle af parterne er ved at bukke under, hvor Rusland fortsat sender mandskab og militært isenkram ind i Ukraine, og ukrainerne oplever stor militær opbakning fra Vesten og USA.

Flemming Splidsboel forventer dog, at vi må væbne os med tålmodighed.

»Der er gået 307 dage, og hvis vi prøver at se 307 dage frem, så har vi jo faktisk et enormt stort rum, hvor det kan gå både den ene, den anden, den tredje og fjerde vej. Men modsat er der ikke meget, der er blevet afgjort på de seneste 307 dage. Vi skal være forberedt på, at det kan tage meget lang tid; flere år sandsynligvis.«