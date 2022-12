Kong Charles talte om vanskelige tider i sin første juletale

Det var også herfra, at dronning Elizabeth holdt sin juletale til briterne i 1999.

Her talte Charles om, at han ”med hele sit hjerte” deler sin mors tro på Gud og på menneskeheden.

- Det er en tro på den enkelte persons særlige evne til med godhed og medfølelse at røre andres liv og tænde lys i verden omkring dem, sagde Charles.

- Og i denne tid med stor ængstelighed og svære tider, hvad end det er for folk rundt om i verden, der oplever konflikter, sult eller naturkatastrofer, eller for dem herhjemme, som har svært ved at betale deres regninger og holde deres familier mætte og varme, ser vi det i folks medmenneskelighed.