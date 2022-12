Bank of England fremviser pengesedler med kong Charles' ansigt

Pengesedler blev ifølge Bank of Englands egen hjemmeside taget i brug for første gang i 1833, men det var først i 1960, at en monark fik sit ansigt afbildet på en pengeseddel.

Dengang var det netop dronning Elizabeth, som efter otte år på tronen fik æren.

Det står i kontrast til de britiske pund-mønter, som har båret den siddende monarks portræt i flere hundrede år.

Bank of England har ingen intention om at tilbagekalde pengesedler med dronning Elizabeths portræt på, så de to monarker kommer til at være en del af den britiske pengecirkulation, indtil Elizabeth-sedlerne er så slidte, at de ikke længere kan bruges.