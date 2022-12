Østrig anklager Rumænien for at slippe migranter ind i EU

Rumænien mener på sin side, at det kun er 400 migranter, som har krydset den rumænske grænse. Men det afviser den østrigske kansler.

- Det rumænske politi kender de personer, som er registreret i Rumænien, siger Karl Nehammer.

- I Østrig har vi registret mere end 100.000 migranter. Og der er 75.000, der ikke er registrerede. Det er et enormt tal. Det er et sikkerhedsproblem for hele EU. Og det er nødvendigt at sige det højt.

- Det handler ikke om Østrig mod Bulgarien eller Rumænien. Vi skal løse dette sikkerhedsspørgsmål sammen. Og jeg tror, at vi vil gøre det, siger Karl Nehammer.

Spørgsmålet om Rumænien og Bulgariens optagelse i Schengen er ikke formelt et punkt på dagsordenen for EU-topmødet torsdag. Men de to landes ledere kan vælge at tage det op under topmødet og dermed udløse en formentlig heftig diskussion om ansvar for migranter.