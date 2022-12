Flere offentlige støttekroner til europæiske virksomheder ser ud til at blive EU’s svar på en gigantiske støttepakke målrettet den grønne industri i USA.

Efter at have drøftet sagen med EU’s 27 stats- og regeringschefer torsdag, vil EU-kommissionen nu fremsætte et forslag, der lemper de eksisterende regler for statsstøtte, kort efter årsskiftet.