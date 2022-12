Migranter, der kommer illegalt til Storbritannien, skal afskæres muligheden for at søge asyl og vil for evigt blive forment adgang til at få opholdstilladelse.

I stedet skal de anbringes i lukkede lejre, hvor de vil få valget mellem at blive sendt tilbage til deres hjemland eller til Rwanda eller andre tredjelande, som Storbritannien indgår aftaler med.