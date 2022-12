EU-Parlamentet presser på for flertalsafgørelser i EU

EU-Parlamentet i Bruxelles var fredag fyldt med borgere fra 27 EU-lande, som har deltaget i konferencen om Europas fremtid.

Det var ventet, at Ursula von der Leyen ville tale til forsamlingen, men i stedet blev EU-Kommissionen repræsenteret af to EU-kommissærer.

De fik klar besked fra lederen af den liberale gruppe i EU-Parlamentet, Guy Verhofstadt. Han mener, at alle forslagene fra borgerpanelerne skal gennemføres.

- Det er ikke nok, at vi gennemføre 60-70 procent. Vi skal gennemføre 100 procent. Alle forslag er så vigtige, at de skal gennemføres i praksis. Derfor har vi brug for en reform af EU, siger Verhofstadt.

Han peger på, at nogle af forslagene ikke blive gennemført, fordi EU ikke har kompetence til at gennemføre dem. Eller fordi kravet om enstemmighed på nogle områder giver enkelt lande mulighed for at blokere.