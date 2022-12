Spansk politi undersøger seks mistænkelige pakker

Også den amerikanske ambassade i Madrid har modtaget en mystisk pakke, der menes at indeholde en brevbombe.

Det oplyser en talsperson for ambassaden torsdag.

Ambassaden bekræfter, at spansk politi er tilkaldt og undersøger sagen.

Tidligere på dagen sagde talsmænd for den spanske premierminister, Pedro Sanchéz, at der sidste torsdag ankom et brev med sprængstof.