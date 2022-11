Buckingham Palace i søgelyset efter ny sag om racisme

Kronprinsesse Mary var til stede ved arrangementet, som dronning Camilla var vært for, og som fandt sted i forbindelse med FN’s internationale dag for afskaffelse af vold mod kvinder og piger.

- Jeg antager, at det er en udfordring at få dig til at sige, hvor du kommer fra, skal Hussey have sagt til Fulani.

Hun spurgte også om, hvor Fulanis ”folk” kom fra ved arrangementet.

Fulani skriver, at hun derefter sad med blandede følelser over for hele arrangementet. Hun havde gjort det klart, at hun var født og opvokset i Storbritannien, men Hussey gentog spørgsmål om, hvor hun ”egentligt” var fra.