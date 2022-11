Indsatsen har desuden ført til, at over 30 ton kokain er blevet beslaglagt.

Aktionerne har både været rettet mod narkoringens kommando- og kontrolcenter samt den logistiske infrastruktur til narkosmugling.

Europol har koordineret indsatsen i løbet af de seneste to år. Her har man ved over 10 forskellige møder lagt en strategi for at vælte kartellet.

- Denne unikke tilgang til internationalt politisamarbejde har gjort Europol til stedet, hvor vigtige efterretninger samles fra politi i hele verden. Der arbejdes på at bekæmpe de farligste kriminelle netværk, skriver Europol.

Europol er EU’s agentur for retshåndhævelsessamarbejde. Det blev oprettet i 1999 og har hovedkontor i den hollandske by Haag.