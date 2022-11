Italien leder stadig efter savnede efter jordskred

Redningsmandskabet har ifølge det italienske nyhedsbureau AGI fundet liget af en 31-årig kvinde. Andre lokale medier skriver, at 13 personer er kommet til skade i forbindelse med jordskreddet.

Den italienske premierminister, Giorgia Meloni, har udtrykt sin sympati på Twitter.

Fra brandvæsenet lyder det, at man frygter at finde flere døde.

- Vi er bange for, at der kan være flere ofre, men indtil videre er det foreløbige tal, at én er død, siger Luca Cari, der er talsperson for brandvæsenet.