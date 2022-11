Kosovo og Serbien har afsluttet farlig strid om nummerplader

- Meget glad for at annoncere, at chefforhandlere fra Kosovo og Serbien med EU’s facilitering er blevet enige om foranstaltninger for at undgå yderligere eskalering og fokusere fuldt på forslaget om normalisering af deres relationer, lyder det i tweetet fra udenrigschefen.

Striden er udløst af en beslutning fra Kosovo om at indføre nye regler for bilers nummerplader.

Reglerne vil betyde, at serbere, der bor i det nordlige Kosovo, bliver påkrævet at have kosovoske nummerplader på deres biler.

Kosovo havde planer om at begynde at udskrive bøder til de omkring 10.000 serbere, der fortsat bruger serbiske nummerplader, fra torsdag.