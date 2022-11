United-ejere overvejer helt eller delvist klubsalg

På det seneste har United været i fokus på grund af et eksplosivt interview, som Cristiano Ronaldo gav til den engelske journalist Piers Morgan.

I interviewet sagde den 37-årige portugiser blandt andet, at han føler sig svigtet af Manchester United, og at klubben med manager Erik ten Hag i spidsen forsøger at presse ham ud.

Han forklarede også, at han har et særdeles anstrengt forhold til den hollandske manager. Ronaldo har også været ude med riven over for Glazer-familien.

Interviewet førte til, at United tidligere tirsdag meldte ud, at parterne var blevet enige om at gå hver til sit, og at Ronaldo derfor havde fået sin kontrakt ophævet med øjeblikkelig virkning.