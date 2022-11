Kong Charles forbyder foie gras i alle residenser

Dyrenes Beskyttelse beskriver processen således:

- Ved tvangsfodring føres et 20 til 30 centimeter rør ned i dyrets spiserør to eller tre gange om dagen i to uger (ænder) eller tre uger (gæs) for med magt at få dyret til at indtage meget store og helt unaturlige mængder foder.

Produktion af foie gras er ulovligt i Danmark.