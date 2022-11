Britisk kovending: Skatterne skal stige og der skal spares

Hunt vil beskatte landets energiselskaber lidt hårdere og afsætte otte milliarder pund (68 milliarder kroner) til landets kriseramte sundhedsvæsen.

Bundlinjen er, at Storbritannien er i recession ifølge regeringens budgetkontor (OBR). Her forventer man, at den britiske økonomi vil skrumpe med to procent over det næste år.

Inflationen er lige opgjort for oktober til over 11 procent.

Hunt siger, at der ikke er nogen vej uden om: Det skal gøre ondt, før det bliver godt.

- Troværdighed er ikke noget, der kan tages for givet. Gårsdagens inflationstal viser, at vi må fortsætte en ubønhørlig kamp for at bringe dem ned, siger han.