EU-lande vil bruge 500 milliarder på mere forsvar

- Fra nu indtil 2025 planlægger medlemslandene at bruge 70 milliarder euro på forsvar. Hvis det lykkes at gøre, hvad vi siger, så vil vi have lukket hullet efter flere års besparelser. Og vi vil sikre, at vi har væbnede styrker, der er klar til at møde vores udfordringer, siger Josep Borrell.

Han opfordrer til, at EU-landene nu for alvor skruer op for samarbejdet om de kommende indkøb af pansrende mandskabsvogne, satellitsystemer og andet militært udstyr.

- Det skal ske i samarbejde. Jeg insisterer på det.