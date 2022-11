5 bud fra eksperter: Sådan kommer krigen til at udvikle sig nu

Med befrielsen af selve Kherson by og det øvrige territorium vest for Dnipro-floden er kortet over slagmarken i Ukraine fundamentalt ændret.

Ruslands tilbagetrækning fra byen i det sydlige Ukraine er en af de faktorer, der kommer til at forme krigen i de kommende måneder. Hvordan det vil ske, og hvad der ellers er i vente, er der forskellige syn på. Men her har vi samlet fem af de analyser fra fhv. generaler, eksperter og personer fra den russiske side, der er piblet frem over de seneste dage med bud på, hvad vi har i vente.