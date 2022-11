Finlands statsminister brød ikke nogen regler med fest

Den viste statsministeren i festligt lag sammen med nogle venner. Fra nogle sider medførte festlighederne kritik, og det endte med, at Marin tog en test for at bevise, at hun ikke havde stoffer i blodet.

Det havde hun ikke, og nu har den finske ombudsmand altså også fastslået, at der ikke er grund til at kritisere Marin for episoden.

Det lyder, at der ”ikke er nogen grund til at mistænke statsministeren for ulovlig opførsel eller for at forsømme sit officielle arbejde”.

Ombudsmanden er en uafhængig instans, der har til opgave at sørge for, at politikerne overholder loven. Borgere kan klage til ombudsmanden, og det har flere gjort i forbindelse med Sanna Marins private aktiviteter.