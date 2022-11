USA's forsvarsminister tror på ukrainsk generobring af Kherson

De ukrainske styrker har dueligheden til at generobre den strategiske by Kherson i den sydlige del af Ukraine.

Sådan lyder den militære vurdering fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, med forsvarsministeren, Lloyd Austin, i spisen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Vigtigst er det, at ukrainerne selv tror på, at det kan lade sig gøre. Vi har set dem indgå i meget metodiske, men effektive bestræbelser på at tilbagevinde deres suveræne territorier, siger Lloyd Austin.