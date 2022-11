Norge sætter nyt klimamål - men halter stadig efter Danmarks

Udmeldingen kommer forud for klimatopmødet COP27. Det indledes i Egypten på søndag og varer knap to uger frem til 18. november.

Norges mål har hidtil været at nedbringe CO2-udledningen med mellem 50 og 55 procent inden 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Men nu er det altså fastsat til 55 procent. Det er også EU’s fælles mål.

Niveauet er stadig et stykke under Danmarks ambition.

I den danske klimalov, som Folketinget med et bredt flertal vedtog i 2020, lyder det, at Danmark skal nedbringe CO2-udledningen med 70 procent inden 2030 sammenlignet med niveauet for 1990.