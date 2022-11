Græsk kystvagt leder efter migranter fra to forlis

Den græske kystvagt oplyser tirsdag, at den er engageret i to separate eftersøgninger efter migranter fra to forliste fartøjer.

En talskvinde for kystvagten siger, at næsten 60 personer menes at være savnet nær øen Evia. Deres fartøjer sank i et stærkt oprørt hav med vindstød på over 60 kilometer i tiden.

- En af vores patruljebåde reddede ni mænd, som havde reddet sig op på et klippeskær, siger talskvinden.