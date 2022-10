Det norske forsvar øger sit beredskab fra tirsdag, oplyser den norske statsminister, Jonas Gahr Støre, på et pressemøde tirsdag ifølge norske medier.

- Vi står i den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation i flere årtier, siger Jonas Gahr Støre ifølge NRK på pressemødet.

Niveauet hæves fra fase nul til fase et ifølge NRK. Fase nul er en normalsituation. I fase et arbejder det norske forsvar med at skaffe sig et overblik og en forståelse af situationen.