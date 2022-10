Tysklands regering vil afkriminalisere cannabis

De tre tyske regeringspartier - det socialdemokratiske SPD, De Grønne og det liberale FDP - er enige om, at det skal være lovligt med en ”kontrolleret distribution af cannabis til voksne”.

Stoffet skal sælges fra butikker med en særlig licens, og der vil blive ført strengt tilsyn med det, siger sundhedsministeren ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Inden planen kan blive til lov, skal det godkendes af både den tyske Forbundsdag og EU.

Om det så bliver lovligt fra 2024 at købe det euforiserende stof i Tyskland, er endnu usikkert. For EU’s regler kan komme til at spænde ben for de tyske planer.