Cosco ejes af den kinesiske stat. Det søgte oprindeligt at få en aktieandel på 35 procent. Og det ville automatisk være sket, hvis ikke regeringen havde blandet sig.

Forbundskansler Scholz er tidligere overborgmester i Hamburg. Han har støttet salget til Cosco og ofte gentaget, at stærke handelsforbindelser med Kina er vigtige.

Den tredje partner i koalitionsregeringen, De Frie Demokrater, har ligesom De Grønne været meget kritisk over for at afhænde containerterminalen til Kina. Partiet har med henvisning til sikkerheden truet med et veto mod aftalen.

Regeringen er pinligt bevidst om, at Tyskland har brændt fingrene i forhold til russisk gas og den russiske indflydelse på tysk energipolitik.