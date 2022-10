Mistænkt russisk spion er fængslet i Norge

Ifølge NRK er manden blevet fremstillet i byretten i Nord-Troms og Senja tirsdag.

Til mediet VG siger politiadvokat Vegard Hermann Tobiassen, at manden er fængslet i fire uger.

Manden kom til Norge i anledning af en forskningsopgave på universitetet i Tromsø i efteråret 2021. Her har han blandt andet forsket i den nordlige region og hybride trusler.

- PST er bekymrede for, at han kan have tilegnet sig et netværk og information om Norges politik i det nordlige område, siger Moe.

PST er urolige for, at informationen kan blive misbrugt af Rusland.