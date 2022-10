Svenske marinarkæologer finder Vasas søsterskib efter 363 år

Da dykkerne først fandt skibet, var det ikke klart, at der var tale om ”Vasas” søsterskib. Siderne af skibet er delvist faldet til bunds. Men op til det nederste kanondæk var skibet bevaret.

Til gengæld kunne de se, at der ikke blot var ét, men to kanondæk. Det blev afsløret af, at der i de sammenfaldne sider blev fundet kanonporte i to forskellige niveauer.

- Så begyndte vi at få lidt snurren i maven, siger Jim Hansson, der er marinarkæolog ved Vrak, på et pressemøde ifølge TT.

Undersøgelser i foråret 2022 viste dernæst, at skibet, man havde fundet, havde skibstekniske detaljer, som tidligere kun var set på ”Vasa”.