20/10/2022 KL. 19:30

Boris eller ej – Truss’ efterfølger arver et kaos, og det bliver kun værre

Analyse: Boris Johnson ventes at deltage i kampen om at erstatte Liz Truss, hvilket i givet fald vil være et comeback af historisk karakter. Men uanset hvem der bliver ny premierminister, bliver det en utaknemmelig opgave.