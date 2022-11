En af 10 unge spaniere har helt opgivet uddannelse og arbejde – og har ingen planer om at genoptage studierne eller søge job.

Arbejdsløshed blandt unge er et så indgroet problem i landet, at spanierne for længe siden gav de unge og arbejdsløse kælenavnet nini, en forkortelse for ni estudian, ni trabajan. Oversat betyder det,