Truss har udpeget erfaren politiker som finansminister efter stor uro

Meldingen kommer forud for et ventet pressemøde med Liz Truss.

Her har hun tænkt sig at lave en U-vending ved at rulle dele af de konservatives økonomiske plan tilbage. Det mener flere medier at vide.

Den økonomiske plan, der blandt andet indeholdt ufinansierede skattelettelser, gav anledning til stor uro på de finansielle markeder. Den britiske nationalbank måtte gribe ind og påbegynde store opkøb af britiske statsobligationer for at afværge et økonomisk kollaps.

I sidste uge valgte man for første gang i den britiske regering af ændre den udskældte plan, efter at det britiske pund var dykket brat.

- Jeg erkender, at forslaget om nedsættelse af topskat tiltrak sig enorm opmærksomhed og fjernede opmærksomheden fra helheden i det gode udspil, lød det fra Kwarteng.