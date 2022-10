Medie: Svenske borgerlige præsenterer regeringsaftale fredag

Den svenske tv-station SVT erfarer, at de fire partiledere på den svenske højrefløj planlægger at holde et pressemøde fredag klokken 10.

Her vil de præsentere en aftale om regeringsførelsen for Sverige de kommende fire år.

Klokken 11 fredag skal Moderaternas leder, Ulf Kristersson, mødes med den såkaldte talman for at give besked om en ny svensk regering.