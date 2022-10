Skotlands leder vil have folkeafstemning om løsrivelse om et år

Kort efter besluttede den daværende konservative regering i London at udskrive en folkeafstemning om fortsat medlemskab af EU. Det blev nej, da der blev stemt i 2015.

Men i Skotland var der et meget stort flertal for at blive i EU.

Nicola Sturgeon mener, at forudsætningen ved folkeafstemning i Skotland i 2014 var forsat britisk deltagelse i EU.

Krigen i Ukraine og den voldsomme energikrise, der har ramt Europa og Storbritannien, har i denne uge fået den britiske regering til at tilbyde op mod 100 licenser til nye boringer i Nordsøen efter olie og gas.

Sturgeon siger til BBC’s politiske morgenprogram søndag, at hun er skeptisk over for at udstede nye licenser til boringer. Mange af dem ud for Skotlands kyst.