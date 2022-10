Frankrig melder alle gaslagre fyldt til randen

De franske gaslagre er blevet fyldt til randen forud for vinteren. Det oplyser den franske energistyrelse onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

En lang række europæiske lande har forsøgt at fylde deres lagre af gas forud for vinteren. Her ønsker de europæiske lande at være så uafhængige af russisk gas som overhovedet muligt.