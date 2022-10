Tyskland til Polen: Sager om krigserstatning er lukket

Forbundsrepublikken har mange gange sagt, at alle de krav, der er blevet stillet om krigsskadeerstatninger efter Anden Verdenskrig er blevet betalt, og at sagen er lukket.

Den polske udenrigsminister har imidlertid underskrevet et diplomatisk notat til tyskerne og formaliseret et polsk krav om erstatninger. Det er et skridt, som kommer, efter at de polske nationalister i sidste måned vurderede, at Tyskland, som er Polens vigtigste handelspartner, stadig skylder polakkerne over 9000 milliarder kroner.

Det diplomatiske notat er et udtryk for den polske udenrigsministers ønske om, at parterne øjeblikkeligt tager skridt til ”endeligt og effektivt” at få afsluttet sagerne om ”følgerne af aggression og tysk besættelse”.