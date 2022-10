Magtfulde stater opsender en storpolitisk prøveballon midt i interne stridigheder

Torsdag mødes 43 stats- og regeringsledere i en borg med udsigt over den tjekkiske hovedstad, Prag.

De skal diskutere Europas inflationsramte økonomi, stigende energipriser, sikkerhed og stabilitet i et helt nyt format – det europæiske politiske fællesskab.

»Man skal faktisk ikke undervurdere betydningen af et familiebillede, fordi det sender det klare signal, at godt nok er vi uenige om meget, men vi er enige om at stå sammen over for (Ruslands præsident, red.) Vladimir Putin. Det er da i sig selv en succes,« siger Lykke Friis, direktør i Tænketanken Europa.